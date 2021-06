Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Cristache, realizatorul emisiunii Romania9, incearca sa obtina in instanta mutarea emisiunii inapoi la ora 21.00, potrivit PaginadeMedia, site care sustine ca in sprijinul jurnalistului a venit si fosta sefa a Televiziunii Publice, Doina Gradea.

- Ionuț Cristache a acționat in instanța TVR, pentru a-și muta emisiunea Romania9, pe care o modereaza, de la ora 17.00 inapoi la ora 21.00. Surse informeaza ca jurnalistul a inaintat o acțiune la Judecatoria Sectorului 1, spre a anula decizia Comitetului Director al TVR. Informațiile au fost confirmate…

- Realizatorul TV Ionuț Cristache a dat in judecata TVR, in speranța ca iși va recupera tronsonul orar 21.00, cand era difuzata „Romania9”, dupa ce conducerea Televiziunii a hotarat mutarea emisiunii mai devreme, intr-un tronson cu o audiența mai scazuta. Ionuț Cristache, realizatorul talkshow-ului „Romania9”…

- Schimbarea conducerii TVR nu a ramas fara repercusiuni pentru Ionuț Cristache. Realizatorul Romania9 a aflat ca incepand cu 21 iunie emisiunea va fi difuzata la alta ora. Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, in grila TVR 1 aprobata de Comitetul Director in urma cu cateva zile, Romania 9 va fi…

- Schimbarea conducerii TVR nu a ramas fara repercusiuni pentru Ionuț Cristache. Realizatorul Romania9 a aflat ca incepand cu 21 iunie emisiunea va fi difuzata la alta ora. Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, in grila TVR 1 aprobata de Comitetul Director in urma cu cateva zile, Romania 9 va fi…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Realizatorul emisiunii „Romania 9” de la TVR, Ionut Cristache, tine sa anunte ca Ion Cristoiu va continua sa vina in emisiunea sa chiar daca aceasta a fost scoasa din prime-time. Cristoiu a atacat si el dur decizia conducerii TVR, afirmand ca noua sefa de la TVR, Ramona…

- Emisiunea Romania 9, realizata de Ionut Cristache, va fi mutata de la ora 21.00. In noua grila de programe, emisiunea apare la o ora cu audienta mai mica, nu la ora 21.00, cum era pana acum. Potrivit informatiilor Paginademedia.ro, in grila TVR 1 aprobata de Comitetul Director in urma cu cateva…

- Emisiunea Romania 9, de la TVR 1, realizata de Ionut Cristache, va fi mutata de la ora 21.00 la ora 17.00, odata cu trecerea la grila de vara a televiziunii publice, informeaza paginademedia.ro.Jurnalistul spune ca a fost informat telefonic si nu i s-au dat explicatii.