Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii locali care activeaza in zona de productie alimentara intampina dificultati atunci cand intra in competitie cu firme multinationale care deja au un nume recunsocut pe piata, acest lucru intamplandu-se mai ales atunci cand vor sa faca angajari, a spus Adrian Cocan, development manager…

- Dupa anii ‘90, prabusirea comunismului a adus firme din Occident in Europa de Est dornice sa profite de salariile mici si, ulterior, de accesul fara tarife in UE. Dar intre timp au crescut salariile, astfel ca angajatorii trebuie sa stimuleze ...

- Pompierii, dar si echipajele medicale SMURD au avut o noapte plina. Potrivit reprezentantilor ISUBIF, in ultimele 24 de ore acestia au avut 299 de interventii, iar peste 270 de persoane asistate medial de echipajele SMURD.Citeste si: Semnal de ALARMA: O industrie VITALA in Romania se pregateste…

- Dupa anii ‘90, prabusirea comunismului a adus firme din Occident in Europa de Est dornice sa profite de salariile mici si, ulterior, de accesul fara tarife in UE. Dar intre timp au crescut salariile, astfel ca angajatorii trebuie sa stimuleze calificarea angajatilor, relateaza Bloomberg.

- Numarul mediu de pensionari a scazut la 5,228 milioane persoane in 2017, cu 29.000 persoane mai putine fata de anul precedent, iar raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul National…

- 'Conform situatiilor financiare statutare intocmite in conformitate cu IFRS, Fondul a inregistrat un profit net pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 in valoare de 1.289.896.039 lei. In conformitatea cu Legea Companiilor, Fondul este obligat sa transfere in categoria rezerve legale…

- In absența unor strategii care sa creasca nivelul tehnologic și a majorarii salariilor, Europa Centrala și de Est (ECE) va ramane in capcana veniturilor medii, fara perspectiva pentru eliminarea decalajului fața de Occident, avertizeaza o analiza realizata de Martin Myant, senior researcher la European…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…