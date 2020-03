Ionuţ Chisăliţă şi-a dat demisia din funcţia de secretar PSD Caraş-Severin RESITA – Decizia sa a fost luata in cursul zilei de ieri, pe fondul tensiunilor in procesul instrumentat de DIICOT-DGA! In urma problemelor aparute in legatura cu dosarul DIICOT – DGA, in care senatorul figureaza ca suspect in cazul numirilor unor persoane apropiate PSD la conducerea unor institutii de stat, Ionut Chisalita si-a anuntat ieri seara demisia din functia de secretar executiv interimar. Acesta a declarat pentru Jurnal de Caras-Severin, referitor la decizia sa: „In cursul zilei de ieri, am decis sa-mi dau demisia din functia de secretar executiv interimar al PSD Caras-Severin. Motivul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

