- Ionut Chirila este noul antrenor al echipei de fotbal Academica Clinceni, a anuntat, marti, pe pagina sa de Facebook, clubul aflat pe ultimul loc in Liga I. Chirila (55 ani) il inlocuieste pe Ilie Poenaru, care si-a reziliat saptamana trecuta contractul cu ilfovenii si a plecat la Gaz Metan Medias.…

- Academica Clinceni a anunțat, marți, numirea lui Ionuț Chirila ca antrenor principal pe banca echipei ilfovene. Chirila, 55 de ani, a antrenat ultima data ASA Târgu Mures, în 2017. În cariera el a mai pregatit formatiile Jiul, UTA, Concordia si CSMS Iasi.La Clinceni,…

- Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei incep marți. Meciurile se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție de televizari, la echipa care are nocturna. Din 16-imi se vor califica mai departe 16 echipe, care vor fi grupate apoi in opt meciuri in faza optimilor…

- OFICIAL| 3817 de cazuri noi de COVID-19 și 58 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 849 de oameni internați la ATI OFICIAL| 3817 de cazuri noi de COVID-19 și 58 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 849 de oameni internați la ATI Duminica, 19 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica…

- CS Universitatea Craiova va intalni, pe teren propriu, echipa CFR Cluj, in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, joi, la tragerea la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului. Acest meci a fost posibil deoarece Campioana Romaniei nu a fost cap de serie la tragerea la sorti, din cauza rezultatelor…

- Etapa a 6-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 20 august, pana luni, 23 august. Rezultatele inregistrate: Vineri, 20 august Ora 18.30 Chindia Targoviște – Academica Clinceni 2-2 Ora 21.30 Farul Constanța – Dinamo București 3-0 Sambata, 21 august Ora 18.30 CS U Craiova – Gaz Metan Mediaș 1-0 Ora 21.30…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in Romania sunt active 333 de focare de pesta porcina africana, in ultima saptamana fiind inregistrate 108 focare noi si 11 cazuri la mistreti. Potrivit ANSVSA, in 5 august erau active 333 de focare…

