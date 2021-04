Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce l-a acuzat pe Ionuț Bodi de infidelitate, Alexandra Bodi, regina Tik Tok-ului de la Acces Direct, și-a facut un nou iubit. Ce i-a transmis tanara fostului sau soț pe rețelele de socializare? Mesajul dur la care nu se aștepta nimeni.

- Medicul Adina Alberts a rabufnit, din nou, in mediul virtual. Soția lui Viorel Catarama a scris pe pagina ei de Facebook un mesaj manifest, in care arunca acuzații grele la adresa autoritaților romane: „Lor li se interzice dreptul la viața? Va bateți joc”. Despre ce este vorba, de fapt. Dr. Adina Alberts,…

- Incurcate-s caile dragostei, iar Alexandra și Ionuț Bodi, regii Tik Tok-ului de la Acces Direct, ne pot confirma acest lucru. Cei doi au ajuns din nou la desparțire și și-au aruncat replici dure unul celuilalt. Recent, Alexandra și-a acuzat soțul de infidelitate și a izbucnit in plans pe rețelele de…

- Adrian Țibarnea și-a spus astazi disperarea la Acces Direct. Barbatul a povestit ca s-ar fi trezit ca soția ar fi divorțat de el fara știrea lui, in timp ce acesta se afla la munca in strainatate, mai exact, in Anglia. Primarul din Raducaneni a oferit noi detalii in acest caz. Cine ar fi vinovatul?

- Cum fac, cum nu fac și ajung din nou in atenția fanilor! Nu, nu s-au certat și nici nu s-au desparțit, insa au șocat cu ultima apariție. Alexandra și Ionuț Bodi, regii Tik Tok-ului de la Acces Direct, parada in rochii de mireasa, in propria locuința. Imagini uluitoare cu faimosul cuplu.

- Prin intermediul rețelelor de socializare oamenii incearca sa se faca remarcați, iar Alexandrei Bodi i-a reușit de minune acest lucru! Gospodina de la Acces Direct e virala pe Tik Tok alaturi de soțul ei, dar iata cați ani are de fapt. Mulți au crezut ca e mult mai tanara!

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca se așteapta ca AstraZeneca sa respecte acordul și sa livreze cele 400 de milioane de doze de vaccin, dupa ce serul companiei a fost aprobat de UE. Serul AstraZeneca/Oxford este al treilea care a primit aviz dupa cel al Pfizer/BioNTech…

- Alexandra Bodi nu se lasa cu una, cu doua și face ”legea” cu cei care ii vor raul! Regina Tik Tok-ului de la Acces Direct, ritual special pentru ”hateri”! Ce a facut soția lui Ionuț? Nimeni nu se aștepta la asta!