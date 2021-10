Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Comerzan a caștigat emisiunea ”Chefi la cuțite”, sezonul 7, de la Antena 1. El a plecat atunci acasa cu premiul in valoare de 30.000 de euro, pe care l-a investit in propriul business. Astfel, Alexandru Comerzan deține, la ora actuala, o afacere impreuna cu fratele sau, in Vama Veche. Caștigatorul…

- Alexandru Comerzan a ieșit puțin cate puțin din lumina reflectoarelor dupa ce a caștigat marele premiu in valoare de 30.000 de euro de la Chefi la cuțite sezonul 7, asta și pentru ca se axeaza foarte tare pe afaceri, dar și pe viața de familie. In acest sens, invingatorul a povestit la Antena Stars…

- Numele Narcisei Birjaru s-a aflat pe buzele tuturor urmaritorilor show-ului Chefi la cuțite atat pe toata perioada competiției, dar mai ales dupa marea finala, atunci cand Narcisa Birjaru a devenit prima femeie care a caștigat concursul de gatit, fiind caștigatoarea celui de-al noualea sezon. Iata cum…

- Gina Pistol este prezentatoare de televiziune, ea putand fi vazuta la emisiunea Chefi la cuțite. Dar ea a fost vazuta și in alte ipostaze, și anume, cu microfonul in mana, cantand. Gina Pistol se apuca de cantat? Aceasta a postat pe Instagram un clip video dintr-un restaurant in timp ce canta. Toți…

- Gina Pistol, in varsta de 40 de ani a devenit pentru prima oara mam[, in primavara acestui an, c

d a venit pe lume micu’a Josephine. De atunci, viața ei și a lui Smiley s-a schimbat total. Vedeta a fost nevoieta sa se retraga de la cele doua emisiuni pe care le prezenta la Antena 1, „Asia Express”…

- Mihai Munteanu, Chef Munti, a caștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 6 de la Antena 1. Concurentul din echipa lui Sorin Bontea a dovedit ca e cel mai bun și el a plecat acasa cu premiul in valoare de 30.000 de euro. Pe atunci, acesta avea mai multe kilograme in plus, un alt look și cateva tatuaje pe maini…

- Chef XS Cafe Elena Matei, finalista emisiunii Chefi la cutite, va pregati, miercuri, doua preparate delicioase pe care le puteti comanda acasa sau la birou, prin serviciul Tazz by eMag. "Hello, dragilorr!!Vin cu o super veste pentru voi, asa ca de sfarsit de weekend!Ne vedem la Ploiesti!MIERCURI,…

- Caștigatoarea emisiunii Chefi la cuțite se bucura a mai bifat o reușita. Aceasta s-a angajat la hotelul pe care il dețin Cristi Borcea și Valentina Pelinel in stațiunea Olimp. Ce a facut Cristi Borcea pentru Narcisa Birjaru, caștigatoarea Chefi la cuțite Narcisa a facut primele declarații in urma angajarii…