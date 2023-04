Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 6 din sezonul 11, Chefi la cuțite, Andrei Mahala a venit sa ii surprinda pe jurați cu un preparat italian. Concurentul a pregatit melanzane parmigiana și a impresionat cu povestea lui. Andrei Mahala are 33 de ani și locuiește in Cluj-Napoca, insa pentru o buna perioada de timp a stat in Italia.

- Vizi Imre este pasionat de muzica, dar și de gatit! Concurentul a fost recunoscut de jurații de la Chefi la cuțite imediat. Cu ce rețeta s-a pezentat artistul in fața celor aflați la masa juriului.

- Paul Manole a avut probleme medicale in urma cu mai mulți ani, dupa ce a trecut de la obezitate la anorexie. Acesta nu a fost susținut de familia sa in privința stilului de viața și a suferit din cauza colegilor care il batjocoreau.

- Marius Elisei a participat la Chefi la cuțite cu un preparat in stil suedez, chifteluțe cu piure și sos de merișoare. Influencerul nu a fost susținut de familia sa pentru a participa la show, dar el a ales sa-și urmeze calea. El a primit un singur cuțit de la Catalin Scarlatescu și nu a trecut mai departe.

- Cantemir Bechir a uitat de viața de „cartier” pe care o avea, iar la varsta de 32 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul activeaza deja de 7 ani in domeniu. Bucatarul

- Petru Ceolan a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta și cu o dorința arzatoare sa caștige. Concurentul a avut probleme grave cu alcoolul și acea perioada din viața lui inca are efecte asupra sanatații lui.

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați chefi de la noi. Concurentul de la America Express: Drumul Aurului și juratul de la Chefi la Cuțite are și propriul restaurant. Iata ce preț au garniturile preparate de acesta și angajații lui.

- Gigi Nicolae, cunoscut in cadrul sezonului 10 Chefi la cuțite pe numele de Gigi Burger, le-a pregatit o surpriza celor care iși doresc sa in cunoasca. Barbatul pregatește o mare petrecere și a facut anunțul pe rețelele sociale.