Ioniță de la Clejani va fi bunic! Ramona de la Clejani – fiica nelegitima a lui Ionița de la Clejani are o relație cu Ady Paris, unul dintre colegii sai de breasla. Și iata ca din aceasta relație „se coace” ceva: Ionița de la Clejani va fi bunic! Relația celor doi a avut o evoluție rapida, nunta fiind deja programata pentru anul urmator. Artista este foarte fericita și a și facut declarații in acest sens. ”Vrei sa iți dau o veste! Sunt insarcinata intr-o luna și ceva. Il voi face pe Ionița bunic. Nu știu ce o sa fie. Eu imi doresc foarte mult baiat, el vrea fetița, acum ce o vrea bunul Dumnezeu. Iubitul meu a fost foarte fericit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

