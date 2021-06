Stiri pe aceeasi tema

- Familia lautarilor de la Clejani este cale sa dea de noi probleme, asta dupa ce s-a aflat cine l-a reclamat, de fapt, pe Fulgy la Poliție, acesta ajungand sa fie internat la spitalul Obregia din Capitala. Surpriza vine dupa ce Ionița de la Clejani a declarat public ca nu el a fost cel care și-a reclamat…

- Viorica de la Clejani a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare adresat fiului sau, dupa ce Fulgy a recunoscut public ca a consumat substanțe interzise. Iata ce i-a transmis artista baiatului ei și a lui Ionița de la Clejani, dar și ce a avut de spus la adresa „rautacioșilor”!

- Fulgy nu mai suporta sa fie subiect de glume. Mihai Morar a patit-o, deja. Astfel, fiul lautarilor Viorica si Ionita de la Clejani a fost foarte deranjat de glumele pe care Mihai Morar le-a facut la Radio Zu dupa episodul cu oamenii legii. Atat de deranjat a fost cel pe care il cheama Manole Dan […]

- Fulgy de la Clejani a clacat și a spus tot ce avea pe suflet adunat in ultima perioada. Fiul cunoscuților lautari a declarat, la Xtra Night Show, ca greșeala vieții lui a fost sa incerce majoritatea drogurilor, insa a jurat ca niciodata nu se va mai apropia de aceste substanțe, promisiune facuta și…

- Ghinioanele s-au ținut lanț de Fulgy și Margherita de la Clejani in ultimii ani, cei doi fiind protagoniști a mai multor scandaluri din showbiz. Viorica și Ionița au tras mult pentru a-și ajuta copiii, cu toate ca cei doi le-au cauzat probleme mari. Daca Margherita a fost implicata intr-un accident…

- A fost razie de amploare noaptea trecuta in Capitala. Polițiștii au oprit zeci de mașini pentru a gasi șoferii care conduceau sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. In timpul controlului, baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a fost oprit și condus la INML pentru…

- Fulgy a oferit primele declarații pentru Antena Stars, dupa ce a anunțat pe rețelele de socializare ca se insoara. Fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a dezvaluit cine este tanara din videoclipurile sale, in care este surprins in ipostaze tandre.

- Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a facut marturii cutremuratoare despre consumul de droguri, dependenta pentru care s-a tratat la o clinica din Spania. Cu toate ca a tocat ani de zile banii prin cazinouri, tanarul de 23 de ani incearca acum sa se reabiliteze in ochii parintilor…