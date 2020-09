Cei 5,5 kilometri de autostrada care leaga Biharia de Bors vor fi pusi in trafic pe 4 septembrie, iar in a doua parte a lunii septembrie se va finaliza si lotul Iernut - Chetani si se va da in trafic cu nodul de la Chetani, a declarat, miercuri, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionita. "Prima inaugurare - pe data de 4 (septembrie - n. r.) se vor pune in trafic 5,5 km la Bors. Undeva in a doua parte a acestei luni se va termina si Iernut - Chetani si se va da in trafic cu nodul de la Chetani. De asemenea, vom da in trafic varianta…