- Autostrada Ploiesti-Brasov ar putea intra in executie in trei ani insa pana atunci exista niste proiecte pentru fluidizarea traficului pe DN1, a anuntat duminica, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ionita, potrivit AGERPRES. Citește…

- In contextul in care DN1 este tot mai sufocat de mașini, romanii se intreaba cand vor putea circula pe autostrada Ploiești - Brașov, un drum de mare viteza care ar permite sa ajunga mult mai rapid in stațiunile montane. Directorul CNAIR, Mariana Ionița, a declarat la Digi24 ca nu crede ca vor exista…

- Deschiderea integrala a traficului pe lotul 1 si finalizarea lotului 2 din Autostrada A10 Sebes – Turda va avea loc in luna iunie 2021, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Deschidere integrala a traficului pe Lotul 1 respectiv finalizarea Lotului 2 din Autostrada A10 Sebeș – Turda va avea loc in luna iunie 2021, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Directorul general al CNAIR, Mariana Ionița a avut joi, 10 decembrie, ultima…

- Puciul a fost pus la cale de presedintele CA al CNAIR si de directorul adjunct al companiei. Ulterior, intr-o video-conferinta, Ovidiu Barbier a fost acuzat direct de Mariana Ionita ca reprezinta interesele companiei Straco, desi este platit din banii publici si ar trebui sa apere interesul statului,…

- Opt oferte au fost depuse pana la termenul limita pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic de executie necesare realizarii unor pasaje rutiere la Sinaia si Predeal, a anuntat, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, pentru…

- Directorul uneia dintre celei mai importante companii de stat din Romania a ajuns la spital in urma unei fracturi la picior. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Maria Ionița a suferit o intervenție chirurgicala in urma unui accident casnic, in care și-a…