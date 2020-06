Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 7 345 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 3 458 traversari persoane, dintre care 1 979 treceri la frontiera moldo-romana, 836 treceri la frontiera cu Ucraina și 643 treceri aeriene.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul nopții trecute a fost facilitata revenirea in țara a 93 de cetațeni romani care se aflau cu titlu temporar pe teritoriul Republicii Malta . Repatrierea a fost asigurata cu o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom, pe ruta București – Malta…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Romania a scris pe pagina lor de facebook despre o asistenta medicala care a acceptat sa acorde ajutor in R. Moldova dupa 18 zile „de foc” in Italia, de unde revenise cu o zi inainte sa fie anunțat ca țara noastra are nevoie de ajutor.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 109 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 393 traversari persoane, dintre care 538 treceri la frontiera moldo-romana, 451 treceri la frontiera cu Ucraina…

- In perioada 13 - 19 aprilie 2020, la „frontiera verde" și in punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 43 de evenimente, cu documentarea a 57 de persoane, care au incalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova. Astfel, polițiștii de frontiera au depistat urmatoarele…

Mai multe ansambluri de joaca pentru copii au fost instalate in Parcul Central, dar și aparate de fitness și aparate de gimnastica medicinala. Anunțul a fost facut de primarul Cristian Matei, prin...

- Poliția de Frontiera a prezentat datele privind numarul persoanelor care au traversat frontiera de stat in ultimele 24 de ore. Potrivit informațiilor, niciun calator nu a prezentat simptome de COVID-19.

- Radu Valcan poate rasufla in sfarșit ușurat. Dupa doua saptamani de stat in autoizolare, indragitul prezentator de televiziune s-a intors acasa, la cei dragi. Iata care a fost primul lucru pe care l-a facut de cand a revenit in sanul familiei!