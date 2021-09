Ionică Moroșanu a lansat videoclipul piesei “Așa-mi place mie” Ionica Moroșanu, cel mai iubit cantareț din zona Maramureșului a lansat videoclipul piesei “Așa-mi place mie” ! De ce peripeții a avut parte artistul la filmari! La-nceput de toamna, Ionica Moroșanu va invita la dans, joc și multa voie buna, deorece a lansat piesa “Așa-mi place mie”, o melodie frumoasa, la care a filmat videoclip și pe care a lansat-o impreuna cu Sprint Music. “Așa-mi place mie/ Și lumea ma știe/ Petrec pana dimineața/ Din cate-s pe lume / Orișice ai spune / Nu-i nimic frumos ca viața”, așa suna refrenul piesei lui Ionica Moroșanu. “Piesa se numește “Așa-mi place mie”, este compusa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

