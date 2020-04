Stiri pe aceeasi tema

- Criza actuala va genera aparitia de oportunitati imense de inovare si va forta renasterea multor industrii, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Valentin Ionescu, director Directia de Strategie si Stabilitate Financiara in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). „Criza…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca una dintre masurile la care lucreaza impreuna cu institutiile financiare internationale vizeaza investitia directa a statului in companii private. „Ma uit la masuri care sunt folosite in tari ca Elvetia, cele care au trecut de criza din 2008. Ce…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a transmis, joi, o scrisoare deschisa conducerii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), prin care ii solicita mai multe clarificari fata de pozitia unor companii de asigurari referitoare la situatia politelor de…

- Companiile aeriene, alaturi de alți reprezentanți ai turismului au solicitat, in mod repetat, sprijin financiar din partea guvernelor pentru evitarea falimentului in condițiile crizei provocate de COVID-19. In ciuda situației delicate in care se afla,...

- Companiile aeriene europene Lufthansa, British Airways si Norwegian Air sustin ca pandemia de coronavirus (COVID-19) provoaca o criza fara precedent, pe fondul scaderii cererii pentru cursele aeriene, si au nevoie de ajutor, transmite Reuters potrivit Agerpres. Vineri, grupul aerian german Lufthansa…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara monitorizeaza atent evolutiile pe piata de capital, piata asigurarilor si piata pensiilor private din Romania, in contextul generat de efectele epidemiei COVID-19, informeaza joi institutia."Stabilitatea pietelor si protectia consumatorilor din pietele…

