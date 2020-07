Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind taxarea progresiva a parcarii, care va fi supus lunea viitoare aprobarii Consiliului Local, a suferit cateva modificari fața de varianta care s-a aflat in dezbatere publica, a anunțat primarul Constantin Toma intr-o inregistrare video pe care a postat-o pe pagina sa oficiala…

- Parcometrele digitale din centrul Buzaului au devenit functionale pe data de 1 iulie. Tot de acum, se aplica tarife in functie de perioada de parcare a masinilor. Locatarii din centru nu vor fi afectati de aceasta schimbare.

- Dupa cum a precizat și Constantin Ionescu, consilier municipal PRO Romania pe pagina sa de Facebook, la Buzau continua irosirea banului public in plina pandemie pentru tot felul de cheltuieli nejustificate. Deși se plang mereu ca nu exista fonduri suficiente, iar aportul municipalitații in combaterea…

- La mai bine de zece ani de la apariția primei decizii a Consiliului Local al municipiului Timișoara privind obligativitatea trecerii in subteran a... The post Cablurile aeriene din centrul Timișoarei, greu de taiat appeared first on Renasterea banateana .

- Fortele de ordine au utilizat gaze lacrimogene, marti dupa-amiaza, in cursul unui miting de protest organizat in centrul Parisului de angajati ai unitatilor medicale, afirma surse citate de cotidianul Le...

- 12 operatorii economic buzoieni au fost verificați recent intr-o acțiune a OPC la care au participat și reprezentanți ai Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor București-Ilfov. Mai exact, echipele de control au fost coordonate de Veronica Valentina Mitran-Piticu, vicepreședinte, Paul…

- Autogara construita in centrul Sucevei in 1971 va fi mutata pe strada Traian Vuia, la periferia orasului, potrivit unei decizii a Consiliului Local. In locul autogarii, va fi dezvoltat cel mai mare proiect imobiliar din ultimii 10 ani. Este vorba despre un ansamblu rezidential, cu blocuri, spatii comerciale,…

- RESITA – Seful administrativului resitean a primit acceptul colegilor consilieri pentru a taia la jumatate chiriile pentru cele aproximativ 200 de terase ale urbei, care-si asteapta deschiderea la 1 iunie! Acum, la jumatatea perioadei de stare de alerta, sedinta ordinara a Consiliului Local a adus in…