Apropiați ai familiei Prodan au afirmat ca soția lui Laurențiu Reghecampf este dedicata in totalitate mamei sale și ca ii dedica mult din timpul sau. Astfel, ținand cont de intreaga conjunctura, vedeta a luat o decizie destul de dificila in legatura cu fiul ei cel mic. Conștienta de situația grea prin care care trece, Anamaria și-a trimis fiul la soțul ei in Dubai.