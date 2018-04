Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Lunca, una dintre cele mai apreciate artiste de muzica lautareasca din țara noastra, este in suferința dupa moartea Ionelei Prodan. Moartea interpretei de muzica populara Ionela Prodan, care a decedat luni, 16 aprilie , a indurerat pe toata lumea. Mulți colegi de breasla ai regretatei artiste și-au…

- Un interviu emoționant cu Ionela Prodan s-a desfașurat live la Antena 1, in decembrie 2017. ”Viața e o bucurie”, a spus marea artista,. in emisiunea Acces Direct. Ionela Prodan a fost invitata...

- Ionela Prodan a murit, la varsta de 70 de ani, dupa ce s-a luptat luni in șir cu o crunta boala ce i-a macinat rinichiul. De la sfarșitul anului 2017, Ionela Prodan incepuse sa arate tot mai rau, schimbata de maladia care nu i-a dat pace.

- Informațiile despre starea de sanatate a Ionelei Prodan raman un mister ce alimenteaza numeroase zvonuri, asta dupa ce familia indragitei cantarețe de muzica populara a interzis medicilor sa ofere orice detaliu.

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, sta internata in spital de mai multe zile. Chiar daca exista zvonuri ca artista ar fi trecut printr-o operație de micșorare de stomac și apoi printr-o dieta drastica, se pare ca boala de care sufera nu are nicio legatura cu regimul alimentar. E vorba de…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla in stare grava la spital a socat o tara intreaga. Conform speculatiilor aparute in presa de scandal, indragita interpreta de muzica populara ar avea deja metastaze pancreatice

- Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la ficat, potrivit observatorulph.ro Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sanatate…

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…