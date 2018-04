Ionela Prodan, secretul pe care l-a ţinut ascuns ani de zile La numai 42 de ani și-a pierdut primul soț, cel alaturi de care avea doua fiice, Anamaria și Anca. Fiica cea mare a indemnat-o sa iși refaca viața. „Tatal meu a murit inainte cu doua luni sa ma nasc, iar eu, fiind al treilea copil, am fost cel mai dorit, pentru ca eram fata. Inaintea mea s-au nascut doi frați, unul mai mare cu noua ani decat mine, celalalt, cu șapte ani, iar ei m-au cam crescut, pentru ca mama trebuia sa munceasca. Am fost obișnuita sa cresc cu greutațile, insa era dureros cand pe ceilalți copii ii strigau mamele lor, iar pe mine nu, pentru ca era mereu la munca.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a murit, anuntul fiind facut pe Facebook chiar de una dintre fiicele sale. Ionela Prodan a devenit cunoscuta pentru colaborarea cu Ion Dolanescu, a realizat emisiuni de televiziune, a promovat cultura traditionala in cadrul Ministerului Culturii si a fost…

- Ionela Prodan a fost casatorita de doua ori. Cu primul sot, Traian Tanase, s-a maritat la 3 zile dupa ce l-a cunoscut. A doua oara, interpreta de muzica populara si-a gasit linistea sufleteasca alaturi de Toni Antohi, de profesie inginer. Ionela Prodan a avut parte de o casnicie fericita alaturi de…

- Reprezentantii Spitalului Elias din Capitala, acolo unde era internata artista, au confirmat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, a murit luni seara, in jurul orei 21.00. Ea avea probleme cronice care s-au acutizat de cand a fost internata, de pe 16…

- Ionela Prodan a murit. Anuntul a fost facut pe Facebook de fiica sa, Anamaria Prodan Reghecampf. Ultimele imagini cu Ionela Prodan aratau ca starea ei de sanatate nu era deloc buna. Ionela Prodan a murit pe un pat de spital dupa o lupta dura cu o boala necrutatoare. Ionela Prodan a murit, luni seara,…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a murit, anuntul fiind facut pe Facebook de fiica sa, Anamaria Prodan Reghecampf."Mama noastra, artistul preferat al dumneavoastra! Putem plange, stiind ca a plecat, sau putem zambi, stiind ca a trait cu adevarat!", a scris fiica artistei. Citește…

- Mihai Stanescu a murit! Marele caricaturist roman s-a stins din viața vineri noapte (13 aprilie), dupa o lunga suferința. Artistul s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. El s-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu trei ani și jumatate. Fiica marelui artist, Daiana, a cerut discreție din…

- Anda Adam nu a rezistat in cadrul competitiei dificile din cauza problemelor de sanatate aparute in timpul probelor solicitante de la "Exatlon", asa ca s-a intors de urgenta in tara. La cateva zile dupa ce a pasit pe pamant romanesc, artista a mers la un medic care i-a spus ca trebuie sa se opereze…

- Cand a aflat ca este bolnava, Mariana Pitigoi Maracine a luat o decizie foarte grea. Ea si-a pus in vanzare costumele populare pentru a face rost de bani ca sa se trateze. Artista de muzica populara si-a pierdut fiica, nepoata si sotul si si-a cheltuit toate economiile pentru a le face inmormantarile…