Stiri pe aceeasi tema

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a murit, anuntul fiind facut pe Facebook de fiica sa, Anamaria Prodan Reghecampf. „Mama noastra, artistul preferat al dumneavoastra! Putem plânge, stiind ca a plecat, sau putem zâmbi, stiind ca a trait cu adevarat!",…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a murit, anuntul fiind facut pe Facebook chiar de una dintre fiicele sale. Ionela Prodan a devenit cunoscuta pentru colaborarea cu Ion Dolanescu, a realizat emisiuni de televiziune, a promovat cultura traditionala in cadrul Ministerului Culturii si a fost…

- Ionela Prodan a murit, luni seara, la SPitalul Elias. "Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani s-a internat vineri, 16.03.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava in contextul acutizarii unor afectiuni cronice", anunta unitatea medicala. Pe perioada…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan s-a stins din viața, luni seara, la Spitalul Elias. Fiica sa, Anamaria Prodan, cea care i-a fost alaturi pana in ultima clipa, a scris un mesaj emoționant, pe pagina de Facebook. „TU NU AI MURIT! SI NU O VEI FACE VREODATA ! TU AI FOST ȘI VEI RAMANE FORȚA ...

- Ionela Prodan a murit pe un pat de spital dupa o lupta dura cu o boala necrutatoare. Ionela Prodan a murit, luni seara, la Spitalul Elias. Fiica sa, Anamaria Prodan, a postat pe pagina de Facebook un mesaj emotionant. Vezi si: IONELA PRODAN A MURIT. Anamaria este sfasiata de durere:…

- Astfel, știrea care a devenit virala atat in Occident cat și la noi este cea care spune ca daca tasteaza formula BFF (n.r. un acronim vechi de ani de zile, care inseamna „best friend forever" - „cel mai bun prieten pentru totdeauna") și devine verde dupa ce a fost postat, contul ar fi sigur, determinand…

- Ionela Prodan a avut mari problemele de sanatate, fiind supusa unei interventii la sfarsitul lunii ianuarie, atunci cand i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. VEZI SI: Ionela Prodan, schimbare radicala dupa interventia suferita. Cum arata acum FOTO Ionela…

- Tuncay Ozturk s-a accidentat pe terenul de volei. Fostul soț al Andreei Marin a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare in sala, cu ochiul puțin vanat. Tuncay a postat o fotografie pe Facebook, alaturio de care a scris un mesaj, in care le spune prietenilor virtuali ca a suferit o…