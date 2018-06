Stiri pe aceeasi tema

- "Vara vine cu un numar crescut de cereri din partea turistilor dornici sa descopere alte destinatii, sa experimenteze noi senzatii in destinatii extraeuropene. In 2018, turistii care au optat pentru vacante de tip sejur aleg: Indonezia (in special Bali), Singapore, Zanzibar, Oceanul Indian (mai ales…

- Un caz desprins parca din filmele de comedie vine din Africa de Sud. Mai exact din provincia Mpumalanga.O femeie in varsta de 35 de ani s-a maritat cu iubitul ei in varsta de 40 de ani. Cei doi miri se cunosteau de 2 ani.

- Noua oameni si-au pierdut viata din cauza inundatiilor in orasul Dar es Salaam din Tanzania, au informat luni autoritatile, potrivit DPA. Aversele intense, fenomene des intalnite in timpul sezonului ploios in aceasta tara din Africa de Est, au provocat inundatii care au avariat de asemenea infrastructura,…

- Braconajul inflorește in Africa; nu e zi in care sa nu afli ca sunt doborate exemplare din specii protejate. Oamenii ucid animale salbatice doar pentru a caștiga bani. Așa au ajuns elefanții in pericol, iar tanzanienii au decis ca fiecare pachiderm sa aiba GPS.

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle nu au mers pe o locație fancy pentru luna de miere. Cuplul regal va merge in Africa, in Hoinib Valley Camp din Namibia. Tabara, una dintre locațiile cele mai indepartate și salbatice din Namibia, este un loc special inconjurat de munți, dune de nisip și zone uriașe…

- Doi jurnaliști arhicunoscuți, Vlad Petreanu și Ionela Nastase iși vor oficializa, in sfarșit, relația pe care o au de mulți ani. Anunțul de nunta a luat cu asalt presa din Romania, mai ales dupa ce s-au aflat detalii despre posibilii invitați. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar putea fi cea care…

