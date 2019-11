Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Shakira va implini 43 de ani pe 2 februarie 2020 și va sarbatori la gala Super Bowl, finala Ligii de fotbal american naționale (NFL), atunci cand ea și Jennifer Lopez vor susține show-urile muzicale din pauza evenimentului, ce va avea loc in Miami, Florida, potrivit contactmusic.net, informeaza…

- Mats Malm, purtatorul de cuvant al Academiei Suedeze, institutia care decerneaza premiul Nobel pentru literatura, s-a declarat increzator ca laureatii din 2018 si din 2019 ai acestui prestigios trofeu literar, ale caror nume vor fi anuntate impreuna saptamana viitoare, vor fi priviti in conditii…

- Billel Omrani, atacantul lui CFR Cluj care a inscris golul decisiv contra lui Lazio, joi seara, scor 2-1, in grupele Europa League, s-a declarat foarte fericit la finalul meciului de pe Stadionul "Dr. Constantin Radulescu", potrivit Mediafax."A fost un meci mare, cu o echipa foarte buna, suntem…

- Bucatarul Horia Varlan spune ADIO postului de televiziune Prima TV. Realizatorul unor emisiuni de succes nu va mai aparea, din aceasta toamna, la canalul Prima TV. Decizia are legatura cu situația financiara prin care trece postul de televiziune.

- Sirenele de alarmare publica existente la nivel național vor fi acționate in prima zi de miercuri a fiecarei luni, in intervalul orar 10.00 – 11.00, simularile vizand atat verificarea echipamentelor care pot fi acționate in mod centralizat (simultan), dar și a celor cu acționare locala. De…

- Jessi Combs a murit in timp ce incerca sa isi bata propriul record de viteza. Accidentul a avut loc in sud-estul statului Oregon, putin dupa ora locala 16.00 (miercuri, ora 02.00, ora Romaniei). Jessi Combs, gazda mai multor show-uri de televiziune, intre care Xtreme 4x4, care a avut peste…

- CSM București a pierdut primul amical disputat la Caraty Challenge Cup, turneul amical care se disputa la Brest (Franța), 23-27 cu Buduscnost. Bucureștencele au condus la pauza, dar nu au mai rezistat in partea a doua In fața campioanei Muntenegrului, Buducnost Podgorica, CSM a condus la pauza cu 12-11,…

- Nelu Macesanu, tatal Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani ucisa de Gheorghe Dinca, a transmis o scrisoare in care il apara pe Alexandru Cumpanasu, acuzat in ultimele zile ca isi face imagine pe seama dramei familiei Macesanu.