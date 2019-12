Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe o autostrada din Germania. Un roman de 32 de ani a murit dupa ce a fost calcat de patru vehicule. Barbatul se afla in masina impreuna cu sotia si cei trei copii in clipa in care femeia a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un parapet. Tatal a incercat apoi sa ii scoata copii din…

- Spania, Germania si Franta sunt tarile cu cei mai multi kilometri de autostrada, populate cu multi locuitori, carora le revin intre 15 si 35 de centimetri de drum pe care sa circule cu viteza mare. La polul opus, cu mai putin de 850 de kilometri de...

- Un sofer roman a intrat cu viteza intr-un TIR stationat, pe o autostrada din Germania. A fost nevoie de un elicopter pentru a-l lua pe roman de la locul accidentului, fiind grav ranit. Șoferul roman al unei autoutilitare, care circula pe A94 in direcția Munchen, a intrat in plin in semiremorca unui…

- O societate de transport din Iasi s-a trezit data in judecata de catre autoritatile olandeze dupa ce un sofer de-al companiei a comis o abatere rutiera ce, in tara noastra, este des intalnita.

- O societate de transport din Iasi s-a trezit data in judecata de catre autoritatile olandeze dupa ce un sofer de-al companiei a comis o abatere rutiera ce, in tara noastra, este des intalnita.

- Soferul roman care a facut infarct in cabina, in Germania, avea doar 19 ani. Tanarul, spun cei care l-au cunoscut, se angajase de doar o luna sofer pe comunitate, la o firma din Bran. Un sofer roman a fost gasit fara viata in cabina, intr-o parcare din Wurzburg, pe Autostrada A3, intre Hosbach si Waldaschaff.…

- Cea de-a XXI-a editie a forumului este un eveniment educational intercultural unic la nivel national, organizat in 2019 de Colegiul National „Costache Negruzzi" Iasi, singurul partener roman care participa la acest forum de 20 de ani. Conform traditiei, la eveniment si-au anuntat participarea peste…

- Dacia este unul dintre numeroșii constructori care nu are stand propriu la Salonul Auto de la Frankfurt, la fel ca toți ceilalți producatori din cadrul Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi. Cu toate acestea, reprezentanța din Germania a constructorului de la Mioveni a identificat o metoda prin care sa…