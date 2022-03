Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina discuta cu Romania despre posibilitatea de a-si expedia exporturile agricole din portul roman Constanta, cel maimare port de la Marea Neagra, in contextul in care Rusia blocheaza porturile ucrainene, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu, a transmis, miercuri, ca a avut o discutie online cu ministrul Agriculturii din Ucraina, iar Romania va folosi toate capacitatile, feroviare, navale si rutiere pentru a putea tranzita marfa dinspre si spre Ucraina, informeaza News.ro.

- Ucraina discuta cu Romania posibilitatea de a-și exporta produsele agricole prin Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagra, in condițiile in care rușii blocheaza porturile ucrainene, a declarat, miercuri, ministrul ucrainean al Agriculturii, citat de Le Figaro. Ucraina, care se numara printre…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat joi, intr-o conferința de presa la finalul summitului Consiliului European, ca sancțiunile impuse de statele vestice impotriva Rusiei, pentru agresiunea impotriva Ucrainei, ar putea produce efecte pe prețul alimentelor, dar Romania nu se afla la risc de o posibila…

- "NATO a cazut de acord ca trebuie sa acordam sprijin mai mare Ucrainei, vom continua cu sancțiuni fara precedent contra Rusiei și ne vom axa pe aparare.Avem 4 grupuri de lupta in Romania, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, deci vom avea 8 in total, de la Marea Baltica la Marea Neagra.MIȘCARI DE EFECTIVE…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe, a declarat ca nu e nevoie de panica in criza internaționala generata de Rusia. Pe de alta parte, Romania trebuie sa fie atenta pentru ca orice s-ar putea intampla in Ucraina ne va afecta și pe noi. Cioroianu a explicat și care ar fi cel mai negru scenariu…