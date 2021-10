Ionel Scrioșteanu: Analizăm situația financiară a Metrorex. Vom comunica soluțiile pe măsură ce avem rezultatele Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a declarat sambata ca situatia financiara de la Metrorex este in analiza, urmand ca saptamana viitoare sa fie anuntate o parte din solutiile avute in vedere de autoritati. El a raspuns astfel intrebat fiind despre situatia salariilor de la Metrorex, si anume, ca nu ar mai fi bani pentru fondul de salarii incepand din luna octombrie, ca atare, acestea urmand sa scada cu 20%, daca o propunere in acest sens a directorului general inaintata sindicatelor va fi aprobata. “Deci, suntem intr-o analiza a situatiei financiare a metroului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu a declarat sambata ca situatia financiara de la Metrorex este in analiza, urmand ca saptamana viitoare sa fie anuntate o parte din solutiile avute in vedere de autoritati, potrivit Agerpres. El a raspuns astfel intrebat fiind…

- “Suntem intr-o analiza a situatiei financiare la Metrorex, impreuna cu ministrul interimar si totodata ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, si saptamana viitoare, pe masura ce vom avea rezultatele acestei analize, vom comunica solutiile pentru rezolvarea situatiei financiare, intr-adevar foarte grea,…

- Metrorex ramane fara bani din octombrie. Rezultatele managementului Drula incep sa se vada din ce in ce mai tare, susține deputatul Marian Mina care susține ca metroul bucureștean e intr-o situație foarte grava. ”Tot personalul Metrorex intra de la 1 octombrie cu program redus și cu un salariu…

