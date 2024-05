Stiri pe aceeasi tema

- SPRIJIN… Primaria Vaslui a facut publica lista entitaților sportive care vor beneficia anul acesta de fonduri nerambursabile. Suma alocata pe anul 2024 este de aproape 1 milion de lei, adica 999.002 lei, peste 200.000 de euro. Cea mai mare suma o va primi A.C.S “Liga de Est” Vaslui: 168.674 lei! Nu…

- BATALIA DE LA VASLUI… Se cunosc deja numele candidaților la funcția de primar al municipiului Vaslui. Interesant este ca acum 4 ani, toți erau in același partid, PNL. Rand pe rand, Marius Arcaleanu, Ionel Sandu și Lucian Braniște și-au gasit alta orientare politica și, impreuna cu Robert Vlada, singurul…

- Cu sala de la Centrul de Afaceri plina de colegi și cu conducerea organizației in prezidiu, liberalul Robert Vlada și-a lansat candidatura in competiția electorala, cu ținta precisa Primaria Vaslui. Interesant este, așa cum observa și prefectul Onofrei, acesta se va lupta cu alți trei candidați, toți…

- DECIȘI… Candidatul Alianței Dreapta Unita (ADU) la Primaria Vaslui, Marius Arcaleanu, și cel la CJ Vaslui, Mihai Botez, au fost lansați oficial, joi, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la sediul USR din municipiul Vaslui. La eveniment au fost prezenți președinții organizațiilor județene: Marius…

- SINCER… Candidații spun lucruri trasnite, mai ales in campania electorala. In disperarea lor de a caștiga alegerile, aceștia abordeaza tot felul de subiecte, chiar daca expertiza in domeniu le lipsește cu desavarșire. In aceasta nota, candidatul AUR la Primaria Vaslui, Ionel Sandu, și-a propus, zilele…

- SUPARAT… Investițiile pe care le-a propus primarul Vasile Paval pentru perioada urmatoare au atras critici nu doar din partea consilierilor locali, ci și din partea oamenilor de afaceri. Ionel Sandu, patronul societații Radical și candidatul AUR la Primaria Vaslui, a venit la conferința de presa, organizata…

- PREMIERA ADMINISTRATIVA… Diferența dintre culte și cultura nu este foarte bine delimitata la Primaria Vaslui. Așa se explica faptul ca la capitolul cultura, instituția a organizat un parastas, cu rugi și cantari religioase, pomeni, coroana de flori și toata recuzita de specialitate. Singura legatura…

- TRANȘANT… Conducerea Organizației Județene a Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) Vaslui a organizat joi o noua conferința de presa pentru a aduce in atenția vasluienilor mai multe aspecte importante pentru comunitatea locala. De departe, discursul care a captat cel mai mult atenția jurnaliștilor…