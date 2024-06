Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, sambata, cu scorul de 2-0, de selectionata Belgiei, intr-un meci disputat la Koln, in etapa a doua a grupei E de la Euro 2024. Ca urmare a acestui rezultat, calificarea in optimile de finala se va decide in ultima etapa a grupelor. Romania este lider in clasamentul…

- In cadrul emisiunii speciale de GSP Live, dedicata partidei de la Koln dintre Belgia și Romania, in urma careia „tricolorii” pot obține deja calificarea in optimile de finala ale Campionatului European, Alexandru Barbu i-a avut invitați pe Raul Rusescu, Dan Alexa și Leo Grozavu. ...

- Romania joaca de la 22:00 cu Belgia, in cel de-al doilea meci de la Euro 2024. Cu un rezultat de egalitate, naționala iși asigura prezența in optimile turneului final din Germania. Florin Raducioiu (54 de ani), fostul mare internațional, este convins ca elevii lui Edi Iordanescu pot realiza surpriza.…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a subliniat intr-o conferința de presa susținuta in Germania, ca echipa sa se confrunta cu o provocare de nivel superior in meciul urmator de la EURO 2024, in fața Belgiei, pe care a descris-o drept “un adversar colosal”. De altfel,…

- Naționala Romaniei a intrat in linie dreapta pentru meciul contra Belgiei, al doilea de la EURO 2024 # Dupa 3-0 cu Ucraina, „tricolorii” spera sa repete evoluția excelenta și sa obțina o noua victorie, care ar echivala cu calificarea in optimi # Azi, la conferința de presa de la Koln, selecționerul…

- Selectionerul echipei naționale de fotbal, Edward Iordanescu, afirma miercuri, cu trei zile inaintea partidei cu Belgia, ca jucatorii sai au acum “nevoie de mult mai mult” decat au aratat in confruntarea cu Ucraina.

- Ladislau Boloni a avut un mesaj in L’Equipe pentru Edi Iordanescu inainte de EURO 2024. Antrenorul roman le-a dezvaluit francezilor ce trebuie sa faca tricolorii pentru a obtine puncte la EURO. Romania are o misiune dificila la EURO 2024. Se lupta cu Ucraina, Belgia si Slovacia pentru unul din locurile…

- Gazeta Sporturilor a conturat lotul „tricolorilor” pentru EURO 2024. Edi Iordanescu trebuie sa aleaga 23 de jucatori, iar cei mai mulți dintre ei se știu. 17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…