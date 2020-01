Stiri pe aceeasi tema

- FC Dinamo a anuntat, luni, ca a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova, la solicitarea fostului capitan al echipei din Stefan cel Mare, pentru transferul definitiv al jucatorului Dan Nistor la clubul din Banie.La prezentarea oficiala la Craiova, Nistor a negat informatiile potrivit carora…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, a negat faptul ca Bogdan Planic va parasi gruparea roș-albastra. Oficialul FCSB-ului a spus ca sarbul este foarte important pentru echipa finanțata de Gigi Becali, anunța MEDIAFAX.Intr-o intervenție la Digi Sport, Mihai Stoica, directorul sportiv…

- Ripensia ierneaza pe locul 14 cu 24 de puncte dupa 20 de meciuri jucate. Un bilanț de cinci victorii, noua egaluri, șase infrangeri și un golaveraj de 24-30. Cu siguranța se putea mai mult, fiind pierdute destule puncte pe final, dar la fel de bine se putea și mai puțin. Situația din clasament obliga…

- Walter Sabatini, directorul sportiv al clubului Bologna, a anunțat ca Zlatan Ibrahimovic nu va ajunge la echipa din nordul Italiei. Potrivit oficialului gruparii de pe Stadio Renato Dall'Ara atacantul suedez ar fi ales cu conform nivelului lui din punct de vedere profesional, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Scrimerul Adrian Dabija (CS Dinamo Bucuresti) a castigat Cupa Romaniei la spada, proba individuala masculina, sambata, la Craiova, dupa o finala castigata in fata lui Mario Persu (CS Universitatea Craiova), cu scorul de 15-12.Pe locul al treilea s-a clasat Adrian Szilagyi (CSM Satu Mare),…

- Cristian Bivolaru, directorul general al clubului FC Viitorul, a vorbit despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi sa devina noul selecționer al Romaniei. Oficialul clubului constanțean spune ca Hagi și-ar dori sa mai preia o data naționala, insa nu este cert cand se va intampla acest lucru, potrivit…

- Universitatea Craiova a depașit așteptarile multor suporteri și a zdrobit-o pe Dinamo București in confruntarea de luni seara, de la Severin. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Antoni Ivanov (’20), Andrei Ivan (’31, ’45+3) și Valentin Mihaila (’86). Pentru oaspeți a marcat Dan Nistor (’57).…

- Incertitudinea care planeaza asupra montarii in timp util a noului gazon pe stadionul „Ion Oblemenco“ in vederea sustinerii derbiului „U“ Craiova – Dinamo i-a determinat pe oficialii clubului din Banie sa recurga la o decizie de compromis. Astfel, conducerea Stiintei a emis un comunicat in care anunta…