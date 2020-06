Stiri pe aceeasi tema

- Joia trecuta, in jurul orelor 23.10, Danciulescu a fost tras pe dreapta pe Bulevardul Magheru din Capitala, in fața Hotelului Lido, și, inițial, a refuzat sa se supuna alcooltestului. Surse au dezvaluit pentru Romania TV ca el i-a sfidat pe agenții de la Rutiera și n-a ezitat sa bea de fața cu polițiștii…

- Cunoscutul fost fotbalist de la Dinamo și FCSB, Ionel Danciulescu, actualmente director sportiv al ”cainilor roșii”, a fost oprit in trafic, iar polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au descoperit ca acesta se afla sub influența bauturilor...

- Primul weekend cu terase deschise in Capitala a adus și primele dosare penale pentru bucureștenii care s-au urcat aseara la volan, in ciuda faptului ca bausera inainte. Brigada Rutiera a oprit sute de șoferi in prima razie de amploare din sezonul cald.

- Directorul sportiv al clubului Dinamo, Ionel Danciulescu, este convins ca echipa va redeveni o forța a fotbalului romanesc. In 14 mai se implinesc 72 de ani de la inființarea clubului Dinamo. Desi echipa...

- Fara coronavirus, week-end-ul de Paști ne propunea o etapa spectaculoasa ce propunea doua derby-uri cu miza uriașa: Craiova - FCSB și Viitorul - Dinamo! Partidele disputate in preajma Invierii au un farmec aparent și au oferit de-a lungul timpului momente memorabile. De la „foarfeca” lui Ionel Danciulescu…

- Adrian Mutu (41 de ani) considera ca situația in care se afla Dinamo acum este una „puțin penibila”. Ionuț Negoița a declarat ca Dinamo se afla la un pas de faliment și ca fara 100.000 de euro nu va lua licența pentru sezonul viitor al Ligii 1. Ionel Danciulescu a scos la licitație toate medaliile și…

- Daca starea de urgența va fi prelungita pana la mijlocul lunii mai, Ionel Danciulescu și Florin Prunea vor mai avea de colaborat cu Dinamo doar o luna Negoița le-a suspendat contractele foștilor internaționali Prunea și Danciulescu. ...

- Politistii rutieri constanteni au intocmit mai multe dosare penale pe numele unor soferi prinsi bauti la volan.Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 martie a.c., in jurul orei 22.10, politisti din cadrul Postului de Politie Adamclisi au identificat un barbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism…