Ionel Danca: Vom lua masuri severe de reducere a unor cheltuieli, pentru a aplica legea pensiilor

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat vineri la RFI ca Executivul Orban a identificat mai multe zone unde va aplica „masuri severe de reducere a cheltuielilor bugetare”, in asa fel incat sa poata implementa legea pensiilor.

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, considera ca rolul Guvernului este acela de a gasi resursele pentru ca Legea pensiilor sa fie aplicata asa cum a fost ea votata de Parlament si de a o indrepta, daca este nevoie. "Intotdeauna cand se iau masuri de crestere a pensiilor, a…

- "Am studiat doar capitolul pe munca, acum se analizeaza si celelalte capitole. Foarte mult din acest program este plagiat dupa programele de dezvoltare ale unor directori de companii de stat, care pana acum erau numiti incompetenti. Este absolut ingrozitor, isi bat joc de toata munca noastra din…

- Sursa citata anunța schimbari pregatite de PNL, care și-ar dori o majorare de la 1 ianuarie 2020 a pensiilor, nu din septembrie 2020, prin indexarea lor. Din cauza inflației negative, ar putea fi o majorare mai mica decat cea promovata inițial, mai transmite Romania TV, Sunt purtate discuții in acest…

- Noutatea se regasește in privința cuantumului pensiei minime pentru beneficiarii pensiei de urmaș. ”... fiecare beneficiar de pensie de urmaș are dreptul la o pensie minima calculata in cuantum de 35% din salariul minim brut pe țara garantat in plata, pentru fiecare urmaș in parte", scrie in noua…