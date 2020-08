Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de canicula in 20 de județe și in București, valabil pentru azi. Vor fi 35-38 de grade Celsius și nopți tropicale. In jumatatea de sud a țarii vantul va sufla cu 55 km/h.Potrivit ANM, in București și județele Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri un cod galben de canicula in 20 de județe și in București, valabil vineri și sambata. Vor fi 35-38 de grade Celsius și nopți tropicale. In jumatatea de sud a țarii vantul va sufla cu 55 km/h, relateaza Mediafax.In București și județele…

- Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 39.133 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.586 au fost externate. 24.454 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.612 pacienți asimptomatici au fost externați…

- Bucureștiul si alte 22 de judete din Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei, sudul si centrul Moldovei se vor afla vineri sub Cod galben de canicula, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.In aceste zone, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 - 36 de grade Celsius si izolat 37 de grade,…

- Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

