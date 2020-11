Stiri pe aceeasi tema

- „Propunerea pe care Romania o va face Comisiei Europene privind Planul national de recuperare si rezilienta a fost principala tema de discutie in cadrul consultarilor de astazi ale premierului Ludovic Orban cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei. Consultarile au avut loc in perspectiva…

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020

- Programul pentru instalarea tinerilor fermieri cu teren concesionat de la stat face parte din Planul National de investitii si relansare economica, documentul-cadru adoptat de executiv pentru relansarea economica. Prin acest program, tinerii fermieri vor beneficia de o subventie pentru instalarea,…

- Deși la finalul congresului, conducerea PSD a anunțat ca moțiunea de cenzura se va dezbate și suspune la vot rapid, planul s-a schimbat. Surse din interiorul partidului au declarat pentru HotNews.ro ca votul ar putea sa aiba loc dupa 1 septembrie.La nivel declarativ, liderii PSD au declarat ca votul…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, Programul IMM Factor, a informat, luni, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Programul, inclus in Planul Național de Investiții și relansare Economica, vine in sprijinul companiilor care in aceasta perioada au probleme cu lichiditațile. O companie…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat referitor la moțiunea de cenzura, ca este „neavenita”, iar depunerea ei in situația in care este Romania arata ca PSD „nu e doar cinic (…), ci și iresponsabil”. Iohannis a fost intrebat ce parere are despre moțiunea de cenzura depusa in Parlament, pentru demiterea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat referitor la moțiunea de cenzura, ca este „neavenita”, iar depunerea ei in situația in care este Romania arata ca PSD „nu e doar cinic (…), ci și iresponsabil”. Iohannis a fost intrebat ce parere are despre moțiunea de cenzura depusa in Parlament, pentru demiterea…

- Șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, face un bilanț al Guvernului condus de Ludovic Orban, cu puțin timp inainte de a fi dezbatuta și votata moțiunea de cenzura depusa de PSD in Parlament.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 104: 'Tot ce a aparut in presa sunt…