Guvernul Orban va crește pensiile de la 1 septembrie, dar va anunța cu ce procent abia dupa ce va realiza evaluarea pe primul semestru al anului 2020 cu privire la evoluția finanțelor publice, situația veniturilor bugetare și a economiei per ansamblu, a afirmat Ionel Danca, șeful Cancelariei primului-ministru. Cat despre alocațiile copiilor, oficialul liberal a explicat ca ele nu pot fi dublate in fiecare an, reamintind ca au trecut printr-un proces asemanator, in 2019, chiar la inițiativa...