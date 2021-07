Stiri pe aceeasi tema

- Batalia din interiorul PNL, ajunsa la faza alegerilor pentru presedintia filialelor judetene, are de fapt ca principala miza controlul asupra delegatilor pentru Congresul din septembrie. Potrivit calculelor taberei Orban, actualul presedinte al PNL ar avea un avantaj de peste 200 de delegati in acest…

- „Cei care urmeaza sa decida conducerea PNL la toate nivelele sunt membrii PNL. Il stiti pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a castigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis sa renunte la Ronaldo, probabil ca este prea bun sau nu are suflu nou. De cand Real Madrid…

- "Vreau sa va spun ca mie nu imi plac declaratiile astea, ca eu sunt cu Citu, eu sunt cu Orban . Le-am si cerut colegilor mei sa fie mai discreti in a spune ca sunt cu Orban. Pe de alta parte, sigur ca cineva are nevoie sa creeze o senzatie ca are un oarecare sprijin si din cauza asta se dau tot felul…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…

- UPDATE Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Consiliul Național al partidului ca intre el și premierul Florin Cițu va exista un „gentlemen’s agreement” in timpul campaniei pentru președinția PNL. Ludovic Orban și-a inceput discursul de la Consiliul Național al PNL spunand ca duminica…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a admis, sambata, la Targu Mureș, ca vizita ta in județul Mureș are legatura și cu alegerile interne din toamna și le va raspunde colegilor sai la intrebari referitoare la viziunea pentru PNL și pentru Romania. „In mod evident ca am venit la colegii și prietenii mei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Florin Cițu a facut precizari, luni, despre vaccinul anti-COVID in Romania, dupa ce președintele PNL Ludovic Orban a a anunțat ca romanii ar putea plati pentru a fi vaccinați. Șeful Guvernului a declarat ca vaccinul anti-COVID in Romania este și ramane gratuit și ca nu este nicio discuție…