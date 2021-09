Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a demonstrat deja ca, atat tip cat este presedinte al PNL, va apara un guvern condus de un premier liberal, a afirmat sambata purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. "Sunt colegi din PNL care il ataca orbeste pe presedintele Ludovic Orban, inventand conspiratii halucinante,…

- Deputatul PNL, Ionel Danca a scris pe pagina de Facebook ca guvernul a adoptat noul Program național de investiții locale, numit Anghel Saligny, solicitat și negociat in Coaliția de guvernare de catre Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, precizand ca acest nou program de tip PNDL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma, vineri, ca PNDL 3 – program pe care il sustine – s-a transformat in tema de campanie in competitia interna din partid. ”Am sustinut inca din luna ianuarie, in mod repetat, in sedintele Coalitiei necesitatea adoptarii PNDL 3 in cursul acestui an. Pledoaria mea…

- „In ceea ce ma priveste, am anuntat ca, odata cu depunerea candidaturii si cu inceperea campaniei oficiale pentru prezentarea programului meu politic in fata filialelor, ca imi doresc ca odata cu debutul acestei campanii sa inceapa si recredibilizarea Partidului National Liberal, iar toate mesajele…

- „La fel ca in viața și in politica, in lucrurile cele importante trebuie sa gandești și cu inima, nu doar cu mintea. In politica, am ales sa fiu membru al Partidului Național Liberal, alaturi de Ludovic Orban, și cu inima, nu doar cu mintea, pentru ca pun suflet in ceea ce fac și doctrina Partidului…

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza (joi – n.r.), la sediul PNL. Dupa 4 ani de munca…

- Liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a afirmat, dupa ce dupa ce Ludovic Orban a spus despre partenerii de guvernare ca nu sunt in stare sa-și respecte valorile naționale, ca ar trebui sa continue guvernare dupa ce PNL iși termina campania interna, pentru ca Partidul Național Liberal se afla…

- "Pe timpul guvernarii PSD, Romania avea a patra cea mai mica datorie guvernamentala neta din UE, de 34,6% in PIB. In conditiile in care guvernarea PSD a lasat si o rezerva financiara in Trezorerie de 5,2 miliarde euro. Cu toate acestea, in guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR viitorul economic si social al…