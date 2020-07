Stiri pe aceeasi tema

Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat mai multe masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu coronavirus.

Ministrul Muncii a precizat ca zilele urmatoare va stabili Executivul și cu cat vor fi majorate pensiile

E ingrijorator, daca ne apropiem de 10% teste pozitive la simptomatici , incepem sa avem o problema

Prima și cea mai importanta problema este legata de cei peste 4000 de cetațeni romani care fie au ieșit la cerere din spital

Premierul Ludovic Orban a anunțat, in premiera, ca va crește alocațiile, dar nu și pensiile, cu procentele din legea pensiilor! Orban a precizat ca daca ar crește cu 40% punctul de pensie, așa cum scrie in lege, Romania ar putea fi in situația de a nu le mai plati. "Daca aș face asta, nu aș avea…

Seful Cancelariei primului-ministru, Ionel Danca, a declarat ca in sedinta de Guvern de joi seara a fost adoptata o ordonanta de urgenta in domeniul protectiei sociale. "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a initiat un act normativ care pe de o parte vine sa reglementeze prelungirea unor…

Șeful Cancelariei premierului a declarat in exclusivitate la Digi24 ca Executivul are toate scenariile pe masa pentru 15 mai, inclusiv prelungirea starii de urgența. „Exista toate scenariile pe masa, exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgența, exista scenariul modificarii acestei situații…

"Primul pachet masuri de sprijin adoptat de Guvernul #PNL pentru romanii afectați de criza Coronavirus este in vigoare și produce efecte iar alte masuri sectoriale sunt in pregatire pentru continuarea sau reluarea unor activitați economice. Aproape un milion de romani cu contracte de munca…