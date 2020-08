Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 11:15 – Guvernul a sesizat CCR in privinta unui conflict de natura constitutionala provocat de depunerea motiunii de cenzura de catre Partidul Social Democrat si cere PSD ca dezbaterea si votul motiunii sa fie programate dupa pronuntarea Curtii, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului,…

- Dupa o saptamâna de controverse cu social-democrații, liberalii au decis sa sesizeze Curtea Constituționala pe un conflic juridic de natura constitutionala între Guvern si Parlament privind depunerea motiunii de cenzura de catre PSD în vacanta parlamentara, a anunțat Ludovic Orban.Orban…

- Guvernul ia in calcul sa atace la Curtea Constituționala decizia PSD de a depune moțiune de cenzura in sesiunea extraordinara. Premierul Ludovic Orban spune ca in ultimii 30 de ani nu s-a mai depus o moțiune in vacanța parlamentara.