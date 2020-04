Ionel Dancă: Guvernul a adoptat rectificarea bugetară Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind rectificarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor de stat pentru anul 2020, luand in considerare noile date economice ca urmare a crizei provocate de epidemia cu coronavirus, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Rectificarea bugetara pentru anul 2020 creste alocarile in zona de Sanatate, Munca, Finante, Ordine si Siguranta publica si Lucrari publice. Sunt avute in vedere, in principal, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru finantarea masurilor de sprijin economic adoptate de Guvern in ultima perioada,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

