Stiri pe aceeasi tema

- "I-am cerut sefului Cancelariei, Ionel Danca, sa imi faca o analiza pe fantomaticul Fond de Investitii si Dezvoltare, care nu are niciun leu in buget. Situatia arata ca dintre contractele semnate, peste 80- sunt catre primari PSD, contracte care au fost alocate in mod arbitrar. S-au depus 3.100 de proiecte…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca peste 80% dintre contractele semnate prin Fondul de Investitii si Dezvoltare sunt catre primarii de la PSD. "I-am cerut sefului Cancelariei, Ionel Danca, sa imi faca o analiza pe fantomaticul Fond de Investitii si Dezvoltare, care nu are niciun leu in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca peste 80% dintre contractele semnate prin Fondul de Investitii si Dezvoltare sunt catre primarii de la PSD. "I-am cerut sefului Cancelariei, Ionel Danca, sa imi faca o analiza pe fantomaticul Fond de Investitii si Dezvoltare, care nu are niciun leu in buget.…

- La finele lui octombrie, primarul Felix Borcean publica pe pagina personala o postare a deputatului Luminița Jivan, care prezenta o lista cu proiecte, printre care și cel al Caransebeșului, ca și cum acestea ar fi fost aprobate. „Este pentru prima data cand postez ceva favorabil PSD, dar,…

- 'Atata timp cat exista un Program national de dezvoltare locala (PNDL - n.r.), care poate sa cuprinda toate nevoile de finantare a unor proiecte de investitii, realizate de catre localitati, aparitia unei alte pusculite goale pentru care nu exista nicio resursa financiara, ci numai bani teoretici,…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, susține ca deși Suceava este județul cu suprafața cea mai mare din Regiunea Nord-Est și cu numarul cel mai mare de localitați, se situeaza pe ultimele locuri la fondurile alocate de Guvernul PSD din Fondul de Dezvoltare și Investiții. ”Oricum, chiar…

- O lista cu toate cele 469 de proiecte care vor fi finanțate de Guvern cu aproape 1,6 miliarde de euro a fost publicata marți de G4Media. Banii vor fi alocați din Fondul de Dezvoltare și Investiții, instrumentul creat de Darius Valcov pentru alimentarea baronilor și primarilor PSD. Aceasta suma uriașa…

- Guvernul a aprobat 116 proiecte in domeniul infrastructurii din Fondul de Dezvoltare și Investiții. Anunțul a fost facut de prim-ministrul Viorica Dancila, la inceputul ședinței de la Palatul Victoria. Și a confirmat vizita pe care o va face peste cateva zile in Statele Unite.