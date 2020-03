Stiri pe aceeasi tema

- Marioara-Artemis Gatej a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial. Totodata, seful Executivului l-a numit pe Alexandru Mihai Cacoveanu in functia de comisar…

- Comisarul șef-adjunct al Comisariatului Județean Pentru Protecția Consumatorului Gorj a fost promovat subsecretar de stat.Madalin Giurcau ocupa funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, funcția fiind cu rang de subsecretar de stat. Decizia de numire a fost…

- Norocel-Pompiliu Stroe a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, seful Executivului a dispus eliberarea din functie, la cerere, a lui Adrian Petcu din…

- Eugen Stefan-Dorel Cojoaca a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata marti in Monitorul Oficial.Printr-o alta decizie a premierului, Bogdan Puscas a fost eliberat…

- Deputatul Remus Borza a fost numit, luni, consilier onorific al premierului Ludovic Orban, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. El a fost consilier onorific și al fostului premier Viorica Dancila. „Decizie privind acordarea calitații de consilier onorific al prim-ministrului domnului…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit, luni, consilier onorific pe Remus Borza, anunta AGERPRES . Potrivit unei decizii a premierului, publicata luni in Monitorul Oficial, lui Remus Adrian Borza i s-a acordat calitatea de consilier onorific al prim-ministrului, iar activitatea acestuia este neremunerata.…

- Medicul Radu Zamfir, supravietuitor al accidentului de avion din Muntii Apuseni din 2014 si director al Agentiei Nationale de Transplant, va ocupa si functia de consilier onorific al ministrului de Interne, Marcel Vela, relateaza Agerpres. “Va pot confirma acest lucru si vreau sa va spun ca de fiecare…

- Moș Nicolae a fost extrem de darnic cu fostul președinte al PNL Campina, Virgil Guran, in prezent președintele Organizației Județene Dambovița a PNL. I-a adus funcția de consilier de stat pe probleme de ordine publica și siguranța cetațeanului la Cancelaria premierului Ludovic Orban. Decizia de numire…