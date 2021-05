Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sibiu va avea in urmatoarele zile un centru de vaccinare drive-through, amenajat in parcarea de pe Cazarma 90, situata in centrul istoric, a anuntat, miercuri, Primaria printr-un comunicat de presa.„Primaria Sibiu, in colaborare cu Institutia Prefectului judetului Sibiu, Directia de Sanatate…

- Municipiul Sibiu va avea in urmatoarele zile, un centru de vaccinare drive-through, amenajat in parcarea de pe Cazarma 90, situata in centrul istoric, a anuntat, miercuri, Primaria printr-un comunicat de presa. "Primaria Sibiu, in colaborare cu Institutia Prefectului judetului Sibiu, Directia de…

- Al doilea centru de vaccinare drive-through din țara, deschis 7 zile din 7, este, de luni, la Cluj-Napoca, in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian”. Oricine poate primi vaccinul produs de Pfizer, fara sa fie nevoie de programare, arata Mediafax. Autoritațile locale au deschis, luni, la…

- Impreuna cu Direcția de Sanatate Publica (DSP) și in baza listelor transmise de primarii cu numarul de cetațeni care și-au exprimat dorința de a fi vaccinați, s-a stabilit programul de acțiune a echipei mobile de vaccinare asigurata de Ministerul Apararii Naționale pentru perioada urmatoare, astfel:…

- Un numar de 1.241 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 la Deva, in primele doua zile de functionare ale centrului "drive-thru"- direct din masina, care a fost deschis sambata in parcarea celui mare complex comercial din oras, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara.„Asteptarile…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat luni ca vor fi deschise centre drive-through de vaccinare impotriva COVID-19. "Se discuta pentru deschiderea de noi centre si - cum a anuntat si CNCAV - se va face un maraton de vaccinare in perioada 7-9 si vom deschide si drive-through-uri. Avem…

- Clujul este primul oraș din țara care va avea un centru de vaccinare drive through, adica imunizarea se va face din mașina.”De luni, sunt alte cinci noi centre deschise pentru vaccinare. Unul dintre acestea va fi un centru de vaccinare drive through, adica mergi ca la McDonalds și din mașina te vaccinezi…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca mai multe centre de vaccinare AstraZeneca vor fi transformate in centre de vaccinare Pfizer. Cițu a facut anunțul vineri in timpul unei vizite pe care o face la Cluj-Napoca.