Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și liderul PNL, Ionel Bogdan, pe tema proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale. ”Intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pe…

- Vești bune pentru romani. Exista posibilitatea relaxarii restricțiilor in luna iunie. Ludovic Orban confirma ca a discutat cu Florin Cițu despre anularea anumitor restricții dupa 1 iunie, in cazul in care situația epidemiologica și procesul de vaccinare va decurge conform așteptarilor. Președintele…

- Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a avut astazi, impreuna cu președintele Camerei Deputaților și al PNL, Ludovic Orban, o intalnire cu reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova. Consolidarea unei bune colaborari intre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul…

- Comisiile de buget-finante din Parlament au respins toate cele 3.523 de amendamente depuse la proiectul bugetului de stat pe 2021 si 3 la proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, cele doua proiecte fiind aprobate in forma transmisa de Guvern, potrivit rapoartelor Comisiilor de buget-finante…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut astazi o serie de intalniri importante cu premierul Florin Cițu, cu președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, și cu reprezentanți aiGuvernului pentru a discuta cu aceștia despre proiectele de dezvoltare a județului , precum și…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut, vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu prilejul vizitei pe care o efectueaza la institutiile europene, reafirmand in context importanta mentinerii unei abordari coordonate la nivel UE in contextul situatiei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a vorbit luni, intr-o conferința de presa la Parlament, despre punctul de pensie și bursele elevilor. Liderul PNL a spus ca punctul de pensie va creste doar in 2022, la 1 ianuarie, fiind de parere ca sistemul de crestere a punctului de pensie in vara…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…