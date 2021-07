Stiri pe aceeasi tema

- Doua firme interesate au depus oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate a centurii de ocolire a municipiului Baia Mare. Valoarea totala a achiziției se ridica la suma de 2.457.378 lei fara TVA. ”Facem pași importanți pentru realizarea obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Baia Mare”.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, marti, ca situatia epidemiologica din Romania este foarte buna, in prezent, insa a subliniat ca vaccinarea ramane solutia in contextul raspandirii variantelor Delta si Delta plus a noului coronavirus. “Oamenii trebuie sa se informeze…

- Zi istorica, astazi, la Consiliul Județean Buzau, acolo unde a fost aprobat acordul de cooperare dintre județul Buzau și Municipiul Chișinau, respectiv intre Județul Buzau din Romania și Sectorul Botanica al Municipiului Chișinau. In jurul orei 10:00, primarul Chișinaului, Ion Ceban, și echipa sa de…

- Poetei Ana Blandiana, presedintele Asociatiei Fundatia Civica, i-a fost conferit, miercuri, titlul de cetatean de onoare al judetului Maramures, a informat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. Acelasi titlu a fost atribuit post mortem si scriitorului Romulus…

- Dezvoltatorul City Garden a anuntat luni ca investeste peste 16 milioane de euro in dezvoltarea unui complex rezidential de lux in Pipera, Bonton Luxury Villas, care va cuprinde 66 de vile. ”Dezvoltatorul City Garden, cu o experienta de peste 10 ani pe piata imobiliara din Romania, investeste…

- Vaccinarea este in prezent cea mai buna investitie, aceasta fiind cheia reluarii activitatilor noastre, pentru ca economia sa revina in forta, potrivit consilierului prezidential Cosmin Marinescu. Acesta a participat joi la Conferinta RoInvest, unde a sustinut ca investitiile si reformele trebuie sa…

- Prezent intr-un interviu acordat postului național de televiziune, senatorul Cristian Niculescu-Țagarlaș a menționat climatul de munca și responsabilitate in care se desfașoara lucrarile comisiei juridice a Senatului, activitate caracterizata prin profesionalism și nu o lupta acerba de orgolii politice.…

- Lucrarile de reabilitare a DJ 186-Valea Izei sunt aproape de finalizare, afirma Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș. Drumul, unul important pentru maramureșeni și turiști, ar urma sa fie gata la toamna. ”Lucrarile de reabilitare a Drumului Județean 186-Valea Izei avanseaza in ritmul…