- Ministerul Sportului, in calitate de lider de proiect, si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovarii, au semnat contractul de finantare din fondurile PNRR…

- Economie Contractul de finanțare pentru reabilitarea gradiniței din comuna Plosca, prin PNRR, a fost semnat februarie 8, 2023 11:43 Marius-Cosmin Șerban, primarul comunei Plosca, și Marin Țole, secretar de stat in cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, au semnat contractul…

- Municipiul Tulcea a demarat implementarea proiectului ldquo;Construire Cresa cartier E3, municipiul Tulcea" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 15 ndash; Educatie, Investitia 1 ndash; Construirea, echiparea si operationalizarea a 110 crese, Operatiunea 1 ndash; PNRR 2022…

- Primarul orașului Sovata, Fulop Laszlo Zsolt, a semnat joi, 12 ianuarie 2023, la București, trei contracte de finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 5 – Valul renovarii, Componenta 10 – Fondul local, aprobate de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și…

- 2,3 milioane de euro pentru Darabani. Ministerul Dezvoltarii finanțeaza doua investiții foarte importante pentru oraș Orașul Darabani a obținut la inceput de an doua contracte de finanțare cu fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C10 – Fondul Local, a anunșat…

- Prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei finanteaza 101 noi investitii, in 68 de localitati din Romania. Conform ministrului Cseke Attila, proiectele, in valoare totala de 696.571.757,75 de lei, au fost depuse in cadrul celei…

- Reabilitare energetica și montare stație incarcare vehicule electrice – Camin Cultural Stroești! Inceputul de an aduce vești bune la Mușatești: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației a anunțat, ieri, lista celor 106 proiecte aprobate in cadrul Planului Național de Redresare si…

- La București, au fost semnate alte doua contracte de finanțare, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 10 – Fondul local, aprobate de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, care vizeaza innoirea parcului de vehicule destinate transportului public…