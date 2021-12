Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din Piatra-Neamt se va deschide vineri, 17 decembrie, pe platoul de la Curtea Domneasca, iar presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene (PSD), a anuntat ca intrarea va fi libera atat pentru cei vaccinati cat si pentru cei nevaccinati. ‘Sunt fericit ca nemtenii se vor…

- Lderii AUR din municipiul Cluj-Napoca și mai mulți clujeni nemulțumiți au protestat impotriva certificatului verde necesar pentru a intra la Targul de Craciun din oraș. „Am facut un protest pentru a atrage atenția ca toți avem dreptul sa intram la targ, nu doar cei vaccinați. Toți platim…

- Cand va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de munca. Ce spune coaliția de guvernare Cand va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de munca. Ce spune coaliția de guvernare Liderii coaliției de guvernare iși doresc sa introduca obligativitatea „certificatului verde” la locul de munca…

- „Este exclus ca varianta Omicron sa poata produce un nou val in Romania in luna decembrie chiar si in absenta acestor masuri, pentru ca dobandirea dominantei Omicron va dura cel putin 2-3 saptamani.Deci luna decembrie va fi relativ linistita in Romania la iesirea din valul 4-Delta.Daca insa masurile…

- Deși s-a dat alarma, din nou, ca urmare a noii variante Omicron, rata de infectare in Romania a mai scazut. Cu toate astea autoritațile se gandesc serios sa implementeze certificatul verde ca masura obligatorie la locul de munca, și nu numai. S-a pus, ulterior, intrebarea, daca și in cadrul slujbelor…

- Targul de Craciun din centrul municipiului Sibiu se va deschide vineri, doar pentru cei care au certificat verde, au anuntat miercuri organizatorii. Acest targ va fi deschis intre orele 11.00 si 21.00, incepand de vineri, pana in 2 ianuarie.”Ne-am concentrat toate eforturile inspre a oferi o experienta…

- Targul de Craciun din centrul Sibiului se va deschide vineri, doar pentru cei care au certificat verde, au anuntat, miercuri, organizatorii. Evenimentul va avea loc in interiorul unui perimetru inchis, care va permite verificarea. In cazul copiilor sub 12 ani, accesul se va face doar insoțiți de un…

- Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a declarat luni, la B1 TV, ca restricțiile in contextul pandemiei trebuiau impuse prin lege, nu prin Hotarare de Guvern. Chiar și așa, in țarile europene in care a fost impus certificatul verde COVID, aceasta…