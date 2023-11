Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, joi seara, intr-o postare pe Facebook, ca magistratii din Italia au suspendat pentru moment predarea condamnatului fugar Ionel Arsene pe motive medicale. Oficialii Ministerului Justitiei au precizat ca CEDO nu s-a pronuntat deocamdata in acest caz.

- Avocatii fugarului Ionel Arsene au sesizat CEDO pentru a impiedica extradarea in tara a acestuia, sustinand ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viata si ar fi supus la tratamente inumane, degradante, potrivit agerpres.ro. Anuntul a fost facut de ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. “Magistratul de…

- Curtea de Casație din Italia a decis sambata predarea lui Ionel Arsene autoritaților din Romania, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Conform acesteia, hotararea este definitiva, iar Ionel Arsene va fi predat in scurt timp autoritaților din țara. Imediat decizia a fost salutata de ministrul…

- Curtea de Casatie din Italia a decis predarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt Ionel Arsene autoritatilor din Romania, hotararea fiind definitiva, a anuntat sambata ministrul Justitiei, Alina Gorghiu.

- Curtea de Casație din Italia a decis sambata predarea lui Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, autoritaților din Romania. Hotararea este definitiva. „In scurt timp va fi predat autoritaților din țara”, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

- Magistratii Curtii de Apel din Bari, Italia, au decis extradarea in Romania a fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, insa hotararea nu este definitiva. Anuntul a fost facut astazi, la Oradea,…

- Curtea de Apel din Bari a aprobat, joi, cererea de extradare a lui Ionel Arsene. Decizia nu e definitiva, anunta urse citate de Realitatea PLUS.Reamintim ca in luna mrtie a acestui an Ionel Arsene a fost demis oficial de la șefia Consiliului Județean Neamț, in lipsa, dupa ce a fost condamnat defintiv…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…