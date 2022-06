Stiri pe aceeasi tema

- Surse din conducerea organizației naționale PSD au dat ca sigura autosuspendarea din funcția de președinte a PSD Neamț a lui Ionel Arsene in urma reacției lui Marcel Ciolacu, liderul partidului. Acesta considera ca Arsene are posibilitatea de a micșora presiunea care exista in acest moment pe partid…

- Reporterii Observator de la Antena 1 au gasit bucati mari de polistiren expandat in pilonul podului prabusit de la Lutca. Polistirenul a fost pus in loc de beton, dat fiind ca e mult mai ieftin, potrivit Observator. Podul s-a prabusit joi dupa ce stalpii de rezistenta ai podului s-au rupt. Imagini similare…

- O lista a dezastrelor patronate de Arsene (PSD): doar in ultimii trei ani, numele sau a fost implicat in incendiul de la spitalul Piatra Neamt, esecul spitalului Letcani, podul prabusit peste Siret. El este judecat pentru coruptie, fiind deja condamnat in prima instanta la peste opt ani de inchisoare.…

- Procurorii au deschis doua dosare penale in urma surparii podului de la Lutca, eveniment in urma caruia o persoana a fost ranita. Unul dintre dosare vizeaza vatamarea corporala din culpa, iar celalalt - abuzul in serviciu, ambele fiind deschise in rem. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca, dupa alegerile parlamentare din anul 2024, cea mai buna soluție este tot o coaliție PSD-PNL-UDMR. Cat despre rotația premierilor, el a spus ca aceasta va avea loc, așa cum s-a stabilit, in 2023, cand va fi desemnat prim-ministru de la PSD. “Aveam nevoie de o…