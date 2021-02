Viziunea PNL-USR pentru tara este austeritatea, in timp ce viziunea PSD este sa nu lase pe nimeni in urma, a declarat, marti, presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene.



"Colegii mei social-democrati parlamentari vor face tot ce le sta in putere pentru a schimba prioritatile prevazute de catre Guvernul "Nu se poate" in bugetul gandit pentru acest an, astfel incat romanii sa aiba mai putin de suferit din cauza crizei economice. Deja au fost gandite amendamentele care vor fi facute la proiectul de buget si, cu incadrare in suma finala si pastrand aproximativ acelasi deficit de 7,2%, se va…