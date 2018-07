Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA de la Bacau l-au trimis in judecata, vineri, pe presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, acesta fiind al doilea dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Arsene ar fi cerut ca lucrari dintr-un contract sa fie atribuite unei firme agreate de el, in schimbul influentei sale.

- Fostul deputat Ionel Arsene a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea…

- Procurorii DNA Bacau au dispus, vineri, trimiterea in judecata a președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, acesta fiind acuzat de trafic de influența. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Neamț. "In luna iunie 2015, inculpatul Arsene Ionel, in calitațile menționate mai sus, lasand…

- Curtea de Apel Bacau a admis contestatia facuta de Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean si al Organizatiei PSD Neamt, fata de masura controlului judiciar impusa in dosarul in care este acuzat de procurorii DNA de comiterea a doua infractiuni de trafic de influenta. Decizia luata miercuri…

- Neculai Horobet, avocat in cadrul Baroului Vaslui, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Iasi intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit unei sinteze a cauzelor finalizate de DNA in luna mai, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Pe 18, 19 sau 20 iunie, adica peste doua saptamani, fostul ministru Dan Sova isi va afla sentinta definitiva in dosarul „CET Govora” in care in prima instanta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Astazi au loc pledoariile finale in acest dosar. Procurorul se sedinta a…

- Procurorul general al Georgiei a demisionat joi dupa manifestatii la care au participat mai multe mii de persoane care i-au reprosat ca a intervenit in favoarea fiului unei cunostinte in cursul unui proces pentru crima, relateaza AFP. Irakli Sotadze s-a aparat intr-un comunicat publicat…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a parasit sediul DNA, miercuri, la mai bine de 10 ore dupa ce a ajuns. Boureanu nu a precizat motivul pentru care a fost chemat de procurori. Cristian Boureanu este acuzat de trafic de influenta si are de achitat o cautiune de 200.000 euro