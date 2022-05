Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mulți ani de la primele semnale in presa locala (Exemple aici , aici și aici ) cu privire la faptul ca declarațiile de avere ale lui Ionel Arsene nu corespundeau in niciun fel cu stilul de viața al acestuia dar și cu sumele aparute in documentele respective, Agenția Naționala de Integritate a…

- Conform unui comunicat oficial, baronul Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, nu poate justifica 43.519 euro. Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 3 persoane…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, luni, ca a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 196.100 lei (43.519 euro) intre averea dobandita si veniturile realizate de catre presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor…

- Primarul și secretarul comunei brailene Dudeșți au fost trimiși in judecata de procurori pentru conflict de interese, mai exact „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.In același dosar și tot ca inculpat, in fața instanței va ajunge și soția secretarului, fost consilier local PSD. Daca…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a fostului primar din comuna Alunu, județul Valcea și a sesizat organele de urmarire penala. Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor…

- Un politist de frontiera din cadrul ITPF Oradea a fost depistat de Agenția Naționala de Integritate cu o avere nejustificata de aproximativ 100.000 de lei. Barbatul este anchetat și pentru fals in declarații, deoarece deținerea mai multor autoturisme. Agenția Naționala de Integritate a sesizat Comisia…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca mai multi politisti nu au declarat venituri din jocuri de noroc in valoare totala de peste 200.000 de lei, in aceste cazuri fiind sesizati procurorii. De asemenea, un alt politist este cercetat pentru ca nu ar putea justifica aproape 100.000 de…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la savarșirea de catre Floriștean Adrian a infracțiunii de fals in declarații, prevazuta de art. 326 din Codul Penal, intrucat nu a declarat veniturile…