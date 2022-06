Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene s-a autosuspendat din functia de presedinte al filialei PSD Neamt, in urma prabușirii podului de la Lutca, aflat in administrarea Consiliului Judetean și care fusese reabilitat in urma cu cateva luni. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a sugerat in urma cu doua zile sa faca acest lucru.

- Podul peste raul Siret dintre localitatile Lutca si Sagna care fusese reabilitat integral in urma cu cateva luni, s-a prabusit, joi, in timp ce pe el rulau un autocamion si o autoutilitara. Șoferul autocamionului a fost ranit, fiind scos din autovehicul de oamenii care au asistat la incident.…